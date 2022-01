Zahl der PCR-Tests in Berlin sprunghaft gestiegen

Die Zahl der PCR-Tests in Berlin ist erheblich gewachsen - auf zuletzt fast 47.000 pro Woche.

Labore weiten Kapazitäten aus

Sie schwanke zwar, steige aber stetig an, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Montag (17. Januar 2022) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. So gab es vom 13. bis 19. Dezember in den landeseigenen Testzentren 9826 PCR-Tests und in den gewerblichen Teststellen 3181. In der vergangenen Woche vom 10. bis 16. waren es in den landeseigenen Testzentren 32.197 Tests und in den gewerblichen Teststellen 14.736.