Giffey: Hemmschwellen für das Impfen abbauen

Die Berliner Landesregierung will stärker mit Migrations- und Religionsgemeinschaften zusammenarbeiten, um Menschen von der Impfung gegen das Coronavirus zu überzeugen.

Der Austausch bestärke sie, das aufsuchende Impfen voranzubringen, in die Kieze mit schwierigen sozialen Lagen und auch in die Communitys zu gehen, hieß es in dem Statement. Im Gespräch sind nun weitere Impfangebote in den Kiezen, mehrsprachige Ärzteteams und Informationen zur Impfung bei muslimischen Freitagsgebeten.