Corona-Inzidenz in Berlin deutlich über 800

Die Corona-Inzidenz in Berlin ist erneut deutlich gestiegen. Sie lag nach den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom frühen Mittwochmorgen (12. Januar2022) bei 856,4.

Bundesweite Corona-Inzidenz um 400

Am Dienstag betrug der Wert 737,2. Die Zahl gibt an, wie viele Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen registriert wurden. In den Tagen nach Weihnachten lag der Wert noch unter 300. Bundesweit beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 407,5. Berlin hat im Ländervergleich einen sehr hohen Inzidenzwert. Nur in Bremen ist er nach den RKI-Daten mit 1296,8 noch höher.