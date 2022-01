Vereinfachung bei Corona-Regeln für kleine Geschäfte

Für kleine Geschäfte in Berlin werden die Vorgaben zur Kontrolle der Corona-Zugangsregeln etwas gelockert.

2G-Kontrolle in kleinen Geschäften nicht zwingend am Eingang

In Läden bis 100 Quadratmeter Größe muss die Einhaltung von 2G bei den Kunden künftig nicht mehr zwingend direkt am Eingang überprüft werden, wie Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Dienstag (11. Januar 2022) nach der Senatssitzung mitteilte. Vielmehr soll das nunmehr «unverzüglich» erfolgen - also gegebenenfalls auch im Geschäft, nachdem der Kunde bereits drin ist.