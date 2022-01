Corona-Inzidenz in Berlin erreicht neuen Höchststand

In Berlin ist die Corona-Inzidenz erneut gestiegen. Laut den aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) lag sie am Montagmorgen (10. Januar 2022) bei 694,1.

Werte in vergangener Woche sprunghaft gestiegen

Am Tag davor lag der Wert noch bei 685,7. Die Zahl gibt an, wie viele Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen registriert wurden. Nach den Feiertagen lagen die Werte noch unter 300.