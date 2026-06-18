Gefühlt bis zu 38 Grad: Hitzewelle erreicht Berlin

Am Samstag könnte es besonders heiß werden. Laut DWD ist an diesem Tag die Hitzewarnstufe 2 möglich. Es handelt sich dabei um die höchste Warnstufe. Sie wird ausgesprochen, wenn die Gefühlte Temperatur am frühen Nachmittag einen Wert von 38 Grad Celsius überschreiten könnte. Für Freitag und Sonntag ist laut DWD eine Hitzewarnung der Stufe 1 wahrscheinlich. Diese wird bei einer Überschreitung der Gefühlten Temperatur von etwa 32 Grad ausgesprochen.