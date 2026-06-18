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Gefühlt bis zu 38 Grad: Hitzewelle erreicht Berlin

Schifffahrt auf der Spree bei Sommerwetter

Der Deutsche Wetterdienst rechnet am Wochenende in Berlin mit starker Hitze. (Archivbild)

© dpa

Berliner und Berlinerinnen sollten am Wochenende vorsichtig sein: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit starker Hitze und spricht eine Hitzewarnung aus.

Der Donnerstag startet zunächst bewölkt, bleibt aber überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichen laut DWD 27 bis 31 Grad. In der Nacht zum Freitag bleibt es wolkig, Niederschläge werden weiterhin nicht erwartet. Die Temperaturen sinken auf 17 bis 15 Grad.

Höchste Hitzewarnstufe für Samstag möglich

Am Samstag könnte es besonders heiß werden. Laut DWD ist an diesem Tag die Hitzewarnstufe 2 möglich. Es handelt sich dabei um die höchste Warnstufe. Sie wird ausgesprochen, wenn die Gefühlte Temperatur am frühen Nachmittag einen Wert von 38 Grad Celsius überschreiten könnte. Für Freitag und Sonntag ist laut DWD eine Hitzewarnung der Stufe 1 wahrscheinlich. Diese wird bei einer Überschreitung der Gefühlten Temperatur von etwa 32 Grad ausgesprochen.

Autor:in: dpa
Weiterführende Informationen: Wetter-Vorhersage für Berlin
Veröffentlichung: 18. Juni 2026
Letzte Aktualisierung: 18. Juni 2026

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