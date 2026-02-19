Mehr Wahllokale bei Wahl zum Abgeordnetenhaus

Eine hohe Zahl von Urnenwahllokalen, Kabinen und Helfern ist nach den Worten Bröchlers wichtig, um Schlangen wartender Menschen zu vermeiden. Hinzu komme, dass die Wähler am 20. September womöglich nicht nur über Abgeordnetenhaus und die Bezirksparlamente abstimmen könnten, sondern auch über bis zu zwei Volksentscheide. Das würde den Wahlvorgang verlängern. Ob die Volksentscheide tatsächlich stattfinden, steht im Moment noch nicht fest.