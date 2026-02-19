Aktuelle Sprache: Deutsch

Mehr Wahllokale bei Wahl zum Abgeordnetenhaus

Wahlen in Berlin (3)

© dpa

Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus und den Bezirksparlamenten am 20. September sollen mehr Wahllokale und mehr Wahlkabinen als zuletzt zur Verfügung stehen.

Informationen zu den Berliner Wahlen 2026

Bis zu 40.000 Wahlhelfende im Einsatz

Auch mehr Wahlhelfende sind vorgesehen. Das kündigte Landeswahlleiter Stephan Bröchler an. Demnach plant die Landeswahlleitung mit etwa 2.500 Urnenwahllokalen, ein Zehntel mehr als bei der Wiederholungswahl 2023. Hinzu kommen Briefwahllokale, deren Zahl noch nicht feststeht. Jedes Urnenwahllokal soll mit vier bis sechs Wahlkabinen ausgestattet sein. Bis zu 40.000 Wahlhelfende werden im Einsatz sein, rund 5.000 mehr als zuletzt.

Abstimmung über zwei Volksentscheide möglich

Eine hohe Zahl von Urnenwahllokalen, Kabinen und Helfern ist nach den Worten Bröchlers wichtig, um Schlangen wartender Menschen zu vermeiden. Hinzu komme, dass die Wähler am 20. September womöglich nicht nur über Abgeordnetenhaus und die Bezirksparlamente abstimmen könnten, sondern auch über bis zu zwei Volksentscheide. Das würde den Wahlvorgang verlängern. Ob die Volksentscheide tatsächlich stattfinden, steht im Moment noch nicht fest.

Rund 2,5 Millionen Wahlberechtigte

Die Zahl der Wahlberechtigten für die Wahl zum Abgeordnetenhaus bezifferte Bröchler auf etwa 2,5 Millionen. 2023 waren es 2,43 Millionen. Erstmals können bei der Wahl 16- und 17-Jährige ihre Stimme abgeben. Neu ist, dass Erst- und Zweitstimmen auf einem Stimmzettel abgegeben werden können. Bisher gab es in Berlin dafür zwei Stimmzettel.

Autor:in: dpa
Veröffentlichung: 19. Februar 2026
Letzte Aktualisierung: 19. Februar 2026

