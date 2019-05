Das künstlerische und soziale Theaterprojekt Thikwa arbeitet mit behinderten und nichtbehinderten Künstlern unter dem Motto "Der Geist lässt sich nicht behindern".

Thikwa ist hebräisch und bedeutet Hoffnung. Die Inszenierungen des Ensembles bringen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der teilnehmenden Akteure in Schauspiel, Musik, Sprache und Tanz zum Ausdruck. Mit seinem Programm hat sich das Theater seit 1990 einen festen Platz in der Berliner Theaterszene erarbeitet und kooperiert seither mit anderen Theatergruppen. Zusammen mit dem English Theatre Berlin teilt sich das Theater Thikwa die Spielstätte F40 in Kreuzberg.