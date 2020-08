SUP-Boards online mieten: Stand Up Paddling in Berlin und Brandenburg

Kontaktlos und unkompliziert: Nach dem Motto «SUP2Go» können Stand Up Paddling-Boards in Berlin und Brandenburg einfach online gebucht und an verschiedenen Stationen kontaktlos abgeholt werden.



Stand Up Paddling auf Havel und Spree

Zwei ideal gelegene Stationen in der Hauptstadt erlauben Erkundungstouren durch Berlin auf Spree und Havel. Von der Station am Funkhaus aus können Paddler ihr Board beispielsweise Richtung Innenstadt am ehemaligen Spreepark vorbei zur Rummelsburger Bucht, Molecule Man und East-Side-Gallery lenken. In der anderen Richtung wartet die Altstadt Köpenick darauf, vom Wasser aus entdeckt zu werden. Wer mehr Ruhe und Natur inmitten der hektischen Großstadt sucht, wählt die Station auf der Insel Lindwerder. Von dort aus können der Wannsee und die Pfaueninsel angesteuert werden.



Brandenburg vom Wasser aus entdecken

Rund um Berlin lockt Brandenburg Wassersportler mit klaren Seen und unberührten Landschaften. Ob von Potsdam, Brandenburg oder etwa Caputh aus bieten sich die Stationen des Anbieters Kolula als idealer Startpunkt für Tagestouren oder einige schönen Stunden auf dem Wasser an.



Online buchen, SUP-Board holen, lospaddeln

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie punktet das kontaktlose Buchungssystem von Kolula. SUP-Boards samt Zubehör können einfach online für den gewünschten Zeitraum reserviert und kontaktlos an der Station abgeholt werden - schon steht dem Paddel-Spaß auf dem Wasser nichts mehr im Wege. Die hochwertigen Touring Boards von Red Paddle Co sind sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene SUPler geeignet.



Wichtiger Hinweis: Zur Abholung der SUP-Boards ist ein Handy notwendig!