Afrikanisches Viertel

Im Afrikanischen Viertel im Weddinger Norden wechseln sich Siedlungen der Moderne ab mit Einfamilienhäusern und Schrebergärten. Und gleich nebenan glitzert der Plötzensee.

Eine junge Frau geht am 27.09.2014 in Berlin durch einen Herbstwald im Volkspark Rehberge.

Ein Straßenschild mit den Namen «Sansibarstraße» und «Lüderitzstraße» steht am 14.06.2017 an einer Kreuzung im afrikanischen Viertel in Berlin.

Der Name des Afrikanischen Viertels rührt von der kolonialen Vergangenheit Deutschlands. Der Kiez liegt im nordwestlichen Teil des Weddings und schmiegt sich wie ein spiegelverkehrtes "L" an den Volkspark Rehberge . Außer durch den Park wird der Kiez von Müller- und Seestraße sowie dem Schwarzen Graben und einer Kleingartenanlage begrenzt. Östlich an das Afrikanische Viertel schließt sich das Englische Viertel an, das ebenfalls zu Wedding gehört.

Wohnen und Ausgehen im Afrikanischen Viertel

Am Goethepark stehen Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften, am U-Bahnhof Rehberge die Lauben einer Kleingartenkolonie. Der Rest des Afrikanischen Viertels wird durch Mehrfamilienhäuser geprägt. Altbauten gibt es nur wenige. Die meisten der Häuser sind in den 1920er und 1930er Jahren entstanden, zum Teil im Stil des Neuen Bauens mit klaren Linien und kubischen Formen. Die zwei bekanntesten Beispiele sind die von Mies van der Rohe gestalteten Wohnblöcke an der Afrikanischen Straße und die Friedrich-Ebert-Siedlung an der nordwestlichen Spitze des Afrikanischen Viertels.