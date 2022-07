Der Reuterkiez, auch Reuterquartier oder Kreuzkölln genannt, liegt im Norden von Neukölln. Das Gründerzeitquartier ist arm und reich, hip und rau zugleich.

Kleingartenanlage an der Pannierstraße, im Hintergrund die Nikodemuskirche in der Nansenstraße

Der Reuterkiez liegt im Norden von Neukölln , an der Grenze zu Kreuzberg . Seinen Namen hat er vom Reuterplatz. Er liegt im Zentrum des Kiezes und ist nach Schriftsteller und Dichter Fritz Reuter benannt. Das Quartier wird von Maybachufer, Kottbusser Damm, Sonnenallee, Wildenbruchstraße und Kiehlufer begrenzt. Rund 19.000 Menschen leben hier auf rund 70 Hektar Fläche. Damit ist Kreuzkölln eines der am dichtesten besiedelten Gebiete Berlins.

Wohnen im Reuterkiez

Charakteristisch für den Reuterkiez sind die Altbauten aus der Gründerzeit. Dazu gehören nicht nur die Vorderhäuser an der Straße, sondern auch die vielen Hinterhäuser und die Höfe samt Bebauung. Wohn- und Arbeitsort lagen früher oft dicht beieinander. Die kleinen Läden und Werkstätten in Häusern und Höfen, die Fabrikgebäude und Gewerbehöfe im Kiez zeugen heute noch davon. In den Wohnungen leben Menschen aus ganz unterschiedlichen Kulturen. Der Kiez ist ziemlich jung und ein bisschen laut. Nicht alle hier haben viel Geld. Andere wiederum wohnen in einer großzügigen Eigentumswohnung, auf Zeit oder sie feiern bis spät in die Nacht. In diesem Spannungsfeld bewegen sich alle, die den Norden Neuköllns besuchen oder beschließen, etwas länger zu bleiben.