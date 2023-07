Kaulsdorf wird begrenzt von der Wuhle sowie der Gülzower- und Uckermarkstraße im Westen, der Grottkauer Straße im Norden, der Ernst-Haeckel-Straße, Am Kornfeld, Kressenweg im Osten und der Dammheide im Süden. An der Grenze zu Mahlsdorf befindet sich der "Berliner Balkon", eine großflächig unbebaute Stelle. Mehr Natur bieten die Kaulsdorfer Seen und das Wuhletal mit Wiesenflächen.