Der Viertelmarathon führt quer durch den Kreuzberger Kiez. Auch kürzere Strecken und eine Teamstaffel sind im Angebot.

In diesem Jahr findet der Kreuzberger Viertelmarathon bereits zum 34. Mal statt. Der Lauf über 10,5 Kilometer führt quer durch Kreuzberg, nämlich vom Columbiadamm bis zum Mariannenplatz. Neben dem Viertelmarathon gibt es auch einen 5 Kilometer langen Jedermannlauf, einen 4 x 10,5 Kilometer Team-Marathon und einen Kinderlauf über 2,5 Kilometer für Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren. Für die ganz Kleinen ist ein Bambinilauf über 400 Meter geplant. Er richtet sich an Kinder unter sechs Jahre. Hinter dem Lauf steht der Verein Turngemeinde in Berlin 1848 e.V.

Strecke Kreuzberger Viertelmarathon

Start ist im TiB-Stadion am Columbiadamm 111. Von dort geht es vorbei am U-Bahnhof Südstern, über die Blücherstraße, die Alexandrinenstraße, den Moritzplatz und den Oranienplatz. Nach einem Schlenker am Mariannenplatz geht es auf gleicher Strecke zurück zum Stadion. Die Zeitmessung erfolgt via Einwegtransponder. Auf dem Vereinsgelände sind Umkleide- und Duschmöglichkeiten vorhanden.