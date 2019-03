Immer mehr Touristen und Berliner entdecken das Stand Up Paddling als sportliche Sightseeing-Möglichkeit. Ob im Rahmen eine geführten Tour oder auf eigene Faust: Vom Wasser aus offenbaren sich ungewöhnliche Perspektiven. Zudem entfliehen Stand Up Paddler dem mitunter dichten Gedränge auf den Straßen der Innenstadt. Möchten Wassersportler mehr als nur Paddeln, werden sie bei Kombi-Kursen fündig, etwa beim Yoga auf SUP-Boards.Seine malerisch-verwunschene Seite offenbart Berlin jenen Stand Up Paddlern, die den Hauptattraktionen Pfaueninsel , Müggelspree und Innenstadt den Rücken kehren. Wer sein SUP-Board durch den kleinen Wannsee zum Pohlesee und weiter zum Griebnitzsee paddelt, findet sich nach wenigen Schlägen in einer neuen, grünen Welt wieder. Besonderes Highlight: die Fahrt durch den schmalen, verträumten Prinz-Friedrich-Leopold-Kanal.Ausgewählte Stand-Up-Paddling-Stationen in Berlin mit Adresse, Kontaktdaten und Anfahrtswegen.