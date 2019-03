Stand Up Paddling

Stand Up Paddling erobert die deutschen Gewässer. Kein Wunder: Stehpaddeln macht fit - und man landet nur selten im Wasser.

© dpa

Stand Up Paddling wurde von polynesischen Fischern "erfunden", die sich in ihren Kanus stehend über das Meer bewegten. Später endeckten Surfer das Stehpaddeln als Sportart für sich. Heute ist SUP, wie Stand Up Paddling oft der Einfachheit halber abgekürzt wird, längst fester Teil des Wassersportangebots auf Flüssen und Seen. Doch was genau verbirgt sich hinter Stand-Up Paddling? Und was bringt das Paddeln für die Fitness? Ein Überblick.

Wie funktioniert Stand Up Paddling? Stand Up Paddling lässt sich am ehesten als Mischung aus Surfen und Kanufahren beschreiben. Mithilfe eines langen Stechpaddels bewegt man sich aufrecht stehend auf einem Surfbrett auf dem Wasser vorwärts. Die Seite, auf der gepaddelt wird, wird dabei regelmäßig gewechselt.

Für wen ist Stand Up Paddling geeignet? Stand Up Paddling ist ein gutes Kraft- und Ausdauertraining, das auch für Anfänger geeignet ist. Eine lange Einweisung ist in der Regel nicht notwendig, ständige Misserfolge wie z.B. beim Surfen gibt es nicht. Hat man erst einmal die Balance auf dem Brett gefunden, landet man nur selten im Wasser. Auch das Tempo kann jeder selbst bestimmen. Surfer nutzen Stand Up Paddling gerne in windstillen und wellenlosen Zeiten als Trainingsmethode.

SUP: Was gehört zur Ausrüstung? Die SUP-Ausrüstung besteht aus Board und Paddel. Während früher vor allem Longboards oder Boards vom Wellenreiten benutzt wurden, gibt es heute spezielle Stehpaddel-Bretter. Die Boards bestehen meist aus Epoxy, sind zwischen 1,80 und 4 Meter lang und haben eine raue oder gummierte Oberfläche für einen sicheren Stand. Es gibt aber auch aufblasbare SUP-Boards. Die Paddel bestehen, je nach Preisklasse, aus einem Aluschaft und einem einfachen Kunststoffblatt oder aus Glasfaser und kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff. Es gibt aber auch Paddel aus Holz oder Bambus. Die Paddel sind länger als der Paddler selbst.

Welche Muskelgruppen werden beim Stehpaddeln trainiert? Stand Up Paddling trainiert Muskelgruppen im gesamten Körper. Durch die aufrechte Position auf dem Surfbrett und die Paddelbewegung wird die Muskulatur in Schultern, Bauch und Rücken gestärkt. SUP gilt damit als besonders effektives Rumpftraining. In den Armen wird vor allem der Trizeps gekräftigt. SUP bringt aber nicht nur einen spürbaren Kraftzuwachs und mehr Körperstabilität. Auch die Balance wird gefordert - vor allem, wenn die Wellen ein bisschen höher werden.

Wo kann man Stand Up Paddling ausprobieren? Da die Surfer beim Stand Up Paddling nicht auf Wind oder Wellen angewiesen sind, ist die Sportart vor allem interessant für freigegebene Binnengewässer wie Seen, langsam fließende Flüsse und Kanäle. Auch deswegen sieht man Stand Up Paddler in immer mehr Innenstädten über das Wasser gleiten. Auf dem Meer ist SUP ebenfalls möglich, allerdings nur im flachen Küstengewässer und bei schwachem Wellengang. Wer Stand Up Paddling einfach nur mal ausprobieren möchte, kann die Ausrüstung dafür vielerorts mieten und einen Kurs besuchen.

