Trödelmarkt in der ufaFabrik

Der Trödelmarkt findet an vier Sonntagen im Jahr jeweils von 11 bis 14 Uhr auf dem Gelände des Nachbarschaftszentrums ufaFabrik in Berlin-Tempelhof statt. Der nächstgelegene Bahnhof ist der U-Bahnhof Ullsteinstraße. Auf dem Markt dürfen ausschließlich Sachen aus dem eigenen Haushalt zum Verkauf angeboten werden. Gewerbliche Verkäufer sucht man hier also vergebens.