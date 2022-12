Schulgärten in Berlin

Ein etwas breitetes Publikum ziehen die 15 Gartenarbeitsschulen in Berlin an. Die Schulen in Neukölln, Wilmersdorf, Schöneberg und Steglitz bilden ein Netz grüner Lernorte, die Kinder und Jugendlichen Einblicke in die Gartenarbeit und Naturerfahrungen ermöglichen. Die Workshops, Kurse und Projekte richten sich an Kita-Kinder im Vorschulalter sowie Schüler:innen, die an ihrer Schule keinen eigenen Schulgarten haben.