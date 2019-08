Zu Zeiten der deutsch-deutschen Teilung hatte Rudow eine Randlage, der U-Bahnanschluss kam erst mit dem Bau der Gropiusstadt . Heute liegt Rudow nahe am BER und am Flughafen Schönefeld und hat Anschluss an die Stadtautobahn. Dies sorgt für entsprechenden Durchgangsverkehr auf den Hauptverkehrsachsen.