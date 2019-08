Der Britzer Garten, das Schloss und die zum Weltkulturerbe gehörende Hufeisensiedlung locken auch Nicht-Ortsansässige in den Neuköllner Ortsteil.

Ein Mann geht am 11.06.2013 im Britzer Garten in Berlin über eine Brücke.

Neu-Britz: Carl-Weder-Park und Ideal-Siedlung

Neu-Britz zwischen Delbrück- und Jahnstraße hat sich seit dem Ausbau der Stadtautobahn gewandelt. Deren Tunnel verläuft genau unter dem Kiez. Auf dem Tunneldeckel ist der Carl-Weder-Park entstanden. Während in Neu-Britz die typische großstädtische Bebauung dominiert, wird es weiter südlich vorstädtischer.



Die Ideal-Siedlung aus dem Jahr 1907 liegt zwischen Pintschallee, Rungius-, Hannemann- und Franz-Körner-Straße. Die Siedlung ist ein Beispiel früher Zeilenbauten und enthält Elemente der späten Gründerzeit. Die Außenbebauung ist zwei- bis dreigeschossig, in der Mitte befinden sich Reiheneinfamilienhäuser mit Gärten. In den 1920er und 1930er Jahren wurde die Siedlung erweitert.



Die kleine "Siedlung der Düfte" an der Holzmindener Straße stammt aus den 1960er Jahren. Ihren Namen hat das Quartier aus vier Sechs- und Achtgeschossern aufgrund duftender Anpflanzungen.