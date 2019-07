Neu-Hohenschönhausen umfasst das gesamte Neubaugebiet Hohenschönhausen-Nord, das ab Anfang der 1980er Jahre gebaut wurde. Die Wohnhäuser sind in Plattenbauweise entstanden.

Landschaftsschutzgebiet Falkenberger Krugwiesen

Die Falkenberger Krugwiesen im Südosten von Neu-Hohenschönhausen sind ein Landschaftsschutzgebiet. Herzstück der 42 Hektar großen Fläche mit Bäumen, Wiesenflächen und Wegen ist der Faule See. Die Weidenbüsche und der dichte Röhricht am Ufer bietet Vögeln einen wichtigen Lebensraum in dem dicht bebauten Ortsteil. Grün bieten auch der kleine Park rund um den Barther Pfuhl an der Zingster Straße und der Wustrower Park in der Nähe des S-Bahnhofs Wartenberg.