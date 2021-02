Flugsimulator-Erlebnis in Berlin: Einen A320 durch die Lüfte steuern

Einmal Kapitän eines Airbus A320 sein: Realistische Erlebnisse und purer Fliegerspaß warten in Charlottenburg auf Flugzeugfans. Im Flugsimulator können sie sich an vielen originalen Airbus-Teilen ausprobieren.



Authentische Flugerlebnisse - Adrenalin inklusive

Durch die übergangslose 210°-FullHD-Projektion und die authentischen Geräusche haben Besucher das Gefühl, den imposanten A320 wirklich zu fliegen. Bis zu vier Personen dürfen mit in den Simulator und den "Flug" genießen. Eine Altersbegrenzung gibt es nicht. Der JetSim-Flugsimulator wird auch von Piloten zum professionellen Flugtraining genutzt.



Unter professioneller Anleitung fliegen

Ein persönlicher Fluglehrer und Co-Pilot steht immer zur Seite: Einweisung und Flugprogramm werden ganz individuell auf die Wünsche der Teilnehmer angepasst. So kann auch garantiert werden, dass keiner abstürzt. Für die Teilnahme sind keine Vorkenntnisse nötig. Die Anlage ist darüber hinaus barrierefrei angelegt und auch mit einem Rollstuhl zugänglich.



Vom Schnupperkurs bis zum zweistündigen Flugerlebnis

Besucher können zwischen drei Flugkategorien wählen. Beim 30-minütigen Schnupperkurs wird ein erster Eindruck vom Fliegen erlebbar. Wer nicht genug bekommen kann, wählt den ein- oder zweistündigen Simulationsflug. Je nach Kategorie gibt es verschiedene individuelle Flugprogramme in denen Teilnehmer die Details selbst zusammenstellen können. Zur Wahl stehen unterschiedliche Streckenflüge von A nach B, diverse Starts, Landungen, An- und Abflugverfahren sowie Platzrunden oder Notfallmanöver. Sogar die Wetterbedingungen können ausgesucht werden. Zu jeder Kategorie gibt es je nach Wunsch Heiß- und Kaltgetränke sowie leckere Nervennahrung.