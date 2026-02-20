Video-Workshop im C/O Berlin

30. März bis 02. April 2026

Ein Jugendlicher mit Smartphone

© dpa

Kinder und Jugendliche drehen bei einem Ferienworkshop im C/O Berlin ihr eigenes Musikvideo. Dabei lernen sie einfache Techniken kennen, die beeindruckende Effekte erzielen.

Ein Musikvideo planen, drehen und schneiden - das lernen Kinder und Jugendliche von 12 bis 16 Jahren bei einem Ferienworkshop im C/O Berlin. Als Grundlage dazu dienen eigene Songs und Texte oder Lieblingslieder. Mit eigenen Filmideen können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer diese kreativ inszenieren. Dabei lernen sie auch einfache Techniken kennen, die beeindruckende Effekte erzielen. Beim Videodreh in Gruppen haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit, die zu ihr/ihm passende Rolle zu übernehmen - ob vor oder hinter der Kamera, bei der Choreografie, Kameraführung oder Regie.

Auf einen Blick

Ferienkurs
Video World
Location
C/O Berlin
Beginn
30. März 2026
Ende
2. April 2026
Eintritt
70 Euro
Anmeldung
education@co-berlin.org
Kurszeiten
täglich von 11 bis 16 Uhr

C/O Berlin

Adresse
Hardenbergstraße 22
10623 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 20. Februar 2026