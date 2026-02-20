Video-Workshop im C/O Berlin

Ein Musikvideo planen, drehen und schneiden - das lernen Kinder und Jugendliche von 12 bis 16 Jahren bei einem Ferienworkshop im C/O Berlin. Als Grundlage dazu dienen eigene Songs und Texte oder Lieblingslieder. Mit eigenen Filmideen können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer diese kreativ inszenieren. Dabei lernen sie auch einfache Techniken kennen, die beeindruckende Effekte erzielen. Beim Videodreh in Gruppen haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit, die zu ihr/ihm passende Rolle zu übernehmen - ob vor oder hinter der Kamera, bei der Choreografie, Kameraführung oder Regie.