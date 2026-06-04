Theaterferienkurs im Exploratorium

Im Exploratorium Berlin können Kinder von 6 bis 8 Jahren bei einem Theaterferienkurs erste Bühnenerfahrungen sammeln. Die Kinder entwickeln spielerisch Szenen und Figuren. Mit Schauspiel, Percussion, Tanz und Akrobatik erwecken die Teilnehmer:innen die Szenen zum Leben. Neben diesem Ferienkurs finden im Exploratorium weitere Ferienkurse zu verschiedenen Themen statt.