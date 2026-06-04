Theaterferienkurs im Exploratorium

20. bis 24. Juli 2026

«In den Fängen des schwarzen Pan»

© dpa

In den Sommerferien bietet das Exploratorium Berlin ein vielseitiges Musik- und Theaterprogramm für Kinder an.

Im Exploratorium Berlin können Kinder von 6 bis 8 Jahren bei einem Theaterferienkurs erste Bühnenerfahrungen sammeln. Die Kinder entwickeln spielerisch Szenen und Figuren. Mit Schauspiel, Percussion, Tanz und Akrobatik erwecken die Teilnehmer:innen die Szenen zum Leben. Neben diesem Ferienkurs finden im Exploratorium weitere Ferienkurse zu verschiedenen Themen statt.

Auf einen Blick

Workshop
Und Action! Theaterferienkurs im Sommer
Location
Exploratorium Berlin
Beginn
20. Juli 2026
Ende
24. Juli 2026
Eintritt
90 bis 60 Euro, je nach Selbsteinschätzung
Anmeldung
www.exploratorium-berlin.de
Kurszeiten
Täglich von 10 bis 12:30 Uhr

Exploratorium Berlin

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Adresse
Zossener Straße 24
10961 Berlin

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Aktualisierung: 4. Juni 2026