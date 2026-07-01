Workshop im Historischen Museum

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Wochenend-Tipps für Kids
An diesem Wochenende möchten sich einige Berliner Kids sicherlich gerne dreiteilen: Die Hauptstadt bietet kleinen Berlinern wieder ein vielfältiges Programm. mehr
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In den Sommerferien entdecken Kinder das Zeughaus bei einer Führung und lernen durch Mitmachangebote die Objekte und ihre Geschichte kennen.
Wurde die Rüstung für das Spiel oder den Ernstfall hergestellt? Warum war das Spielen schon vor über 500 Jahren bedeutsamer Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens? Mit solchen Fragen beschäftigen sich Kinder von sechs bis zehn Jahren in einem Workshop im Deutschen Historischen Museum. Die Teilnehmer:innen lernen bei einer Führung das Zeughaus und die Figuren an der Außenwand kennen. In kreativen Mitmachangeboten werden die dortigen Objekte und ihre Geschichten lebendig.
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Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr