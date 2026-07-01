Workshop im Historischen Museum

14. Juli bis 20. August 2026

Deutsches Historisches Museum in Berlin

© dpa

In den Sommerferien entdecken Kinder das Zeughaus bei einer Führung und lernen durch Mitmachangebote die Objekte und ihre Geschichte kennen.

Wurde die Rüstung für das Spiel oder den Ernstfall hergestellt? Warum war das Spielen schon vor über 500 Jahren bedeutsamer Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens? Mit solchen Fragen beschäftigen sich Kinder von sechs bis zehn Jahren in einem Workshop im Deutschen Historischen Museum. Die Teilnehmer:innen lernen bei einer Führung das Zeughaus und die Figuren an der Außenwand kennen. In kreativen Mitmachangeboten werden die dortigen Objekte und ihre Geschichten lebendig.

Auf einen Blick

Workshop
Ritter, Spiele und Spurensuche
Location
Deutsches Historisches Museum
Beginn
14. Juli 2026
Ende
20. August 2026
Kurszeiten
dienstags und donnerstags von 11 bis 13 Uhr
Eintritt
3 Euro, Familienkarte 18 Euro, Eintritt bis 18 Jahre frei
Infos und Tickets
www.dhm.de

Deutsches Historisches Museum

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Adresse
Hinter dem Gießhaus 3
10117 Berlin

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Aktualisierung: 1. Juli 2026