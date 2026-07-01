Anti-Asphalt-Aquarelle

3. bis 7. August 2026

Schreibmotorik fÃ¼r Kinder

© dpa

Kinder und Jugendliche widmen sich in der Berlinischen Galerie der Aquarell-Malerei. Ausgestattet mit Zeichenmaterial und Aquarellkästen erkunden die Teilnehmer:innen die südliche Friedrichstadt.

In einem Ferienkurs in der Berlinischen Galerie lernen Kinder und Jugendliche von 12 bis 16 Jahren die Aquarellmalerei kennen. Mit Zeichenmaterial und Aquarellkästen gehen sie auf Entdeckungstour durch die südliche Friedrichstadt in der Nähe des Museums. Bei der Suche nach Motiven geht es nicht um Schönheit, sondern darum, besonders öde und unangenehm erscheinende Orte aufzutun. Zu den dabei entstandenen Skizzen entwickeln die Teilnehmer:innen im Atelier Gegenentwürfe.

Auf einen Blick

Ferienkurs
Anti-Asphalt-Aquarelle
Location
Berlinische Galerie
Beginn
3. August 2026
Ende
7. August 2026
Kurszeiten
Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 15 Uhr
Eintritt
80 Euro, inklusive Material
Anmeldung
www.jugend-im-museum.de

Berlinische Galerie

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Adresse
Alte Jakobstraße 124
10969 Berlin

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