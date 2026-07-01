Anti-Asphalt-Aquarelle

In einem Ferienkurs in der Berlinischen Galerie lernen Kinder und Jugendliche von 12 bis 16 Jahren die Aquarellmalerei kennen. Mit Zeichenmaterial und Aquarellkästen gehen sie auf Entdeckungstour durch die südliche Friedrichstadt in der Nähe des Museums. Bei der Suche nach Motiven geht es nicht um Schönheit, sondern darum, besonders öde und unangenehm erscheinende Orte aufzutun. Zu den dabei entstandenen Skizzen entwickeln die Teilnehmer:innen im Atelier Gegenentwürfe.