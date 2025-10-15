Martinstag mit Pferd und Martinsfeuer

Den Martinstag in Lübars begehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor der Dorfkirche Lübars mit Laternen-Liedern und Geschichten vom heiligen Martin. Danach führt der Laternenumzug durch das Fließtal, angeführt von Pferd und Reiterin. Anschließend treffen alle Beteiligten am Martinsfeuer auf dem Hof von Familie Zeihe zusammen, um dort in gemütlicher Runde Martinshörnchen zu teilen.