Martinstag mit Pferd und Martinsfeuer

Martinstag: Laternenumzüge in Berlin
Beliebte Tradition: Rund um den 11. November ziehen die kleinen und großen Berliner Kids mit leuchtenden Laternen durch die Straßen. mehr
Ein Laternenumzug findet auch in Lübars statt und führt durch das Fließtal. Danach gibt es ein Martinsfeuer.
Den Martinstag in Lübars begehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor der Dorfkirche Lübars mit Laternen-Liedern und Geschichten vom heiligen Martin. Danach führt der Laternenumzug durch das Fließtal, angeführt von Pferd und Reiterin. Anschließend treffen alle Beteiligten am Martinsfeuer auf dem Hof von Familie Zeihe zusammen, um dort in gemütlicher Runde Martinshörnchen zu teilen.
