Martinstag mit Pferd und Martinsfeuer

11. November 2025

Laternen zum Martinstag

Ein Laternenumzug findet auch in Lübars statt und führt durch das Fließtal. Danach gibt es ein Martinsfeuer.

Den Martinstag in Lübars begehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor der Dorfkirche Lübars mit Laternen-Liedern und Geschichten vom heiligen Martin. Danach führt der Laternenumzug durch das Fließtal, angeführt von Pferd und Reiterin. Anschließend treffen alle Beteiligten am Martinsfeuer auf dem Hof von Familie Zeihe zusammen, um dort in gemütlicher Runde Martinshörnchen zu teilen.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Martinstag mit Pferd und Martinsfeuer in Lübars
Location
Dorfkirche Lübars
Beginn
11. November 2025 17:00 Uhr
Eintritt
kostenlos

Dorfkirche Lübars

Adresse
Alt-Lübars 11
13469 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 15. Oktober 2025