Laternenumzug auf der Domäne Dahlem

Martinstag: Laternenumzüge in Berlin
Beliebte Tradition: Rund um den 11. November ziehen die kleinen und großen Berliner Kids mit leuchtenden Laternen durch die Straßen. mehr
Gemeinsames Singen mit Posaunen und weiteren Instrumenten: Auf der Domäne Dahlem findet wieder ein Laternenumzug statt.
Familien können sich ab 16:30 Uhr auf der Domäne treffen. Bevor der leuchtende Umzug startet, erfolgt um 17 Uhr eine Andacht und ein gemeinsames Liedersingen. Musikalische Begleitung gibt es von Posaunen und weiteren Blasinstrumenten. Danach startet der Laternenumzug über die Domäne. Anschließend klingt die Veranstaltung auf dem Hof mit Speisen und Getränken aus.
