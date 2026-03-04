Morseketten erstellen

8. März 2026

Technikmuseum Berlin

Im Technikmuseum lernen Kinder bei einem Workshop Morsecodes kennen und verwandeln ihre eigenen Namen in Morsezeichen. Der Workshop ist besonders für Kinder mit Sehbehinderung geeignet.

Kinder ab sechs Jahren lernen bei einem Workshop im Deutschen Technikmuseum Morsecodes und das Morsealphabet kennen. Buchstaben werden dabei in ein Signal umgewandelt, das aus drei Symbolen besteht und zwar einem kurzen Signal, einem langen Signal und einer Pause. Auch der eigene Name lässt sich in Morsezeichen verwandeln. Mit Holzperlen als Symbolen können die Teilnehmer:innen ihren Namen auf eine Kette fädeln. Ein Einstieg in den laufenden Workshop ist jederzeit möglich, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Ganze dauert etwa 30 Minuten. Der Zugang mit Rollstuhl ist möglich. Für blinde und sehbehinderte Menschen ist der Workshop besonders geeignet.

Auf einen Blick

Workshop
Einfach machen: Morseketten
Location
Deutsches Technikmuseum
Beginn
8. März 2026 13:00 Uhr
Ende
8. März 2026 16:00 Uhr
Eintritt
nur Museumseintritt: kostenlos für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre, Erwachsene 8 Euro

Deutsches Technikmuseum

Adresse
Trebbiner Straße 9
10963 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 4. März 2026