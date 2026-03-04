Morseketten erstellen

Kinder ab sechs Jahren lernen bei einem Workshop im Deutschen Technikmuseum Morsecodes und das Morsealphabet kennen. Buchstaben werden dabei in ein Signal umgewandelt, das aus drei Symbolen besteht und zwar einem kurzen Signal, einem langen Signal und einer Pause. Auch der eigene Name lässt sich in Morsezeichen verwandeln. Mit Holzperlen als Symbolen können die Teilnehmer:innen ihren Namen auf eine Kette fädeln. Ein Einstieg in den laufenden Workshop ist jederzeit möglich, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Ganze dauert etwa 30 Minuten. Der Zugang mit Rollstuhl ist möglich. Für blinde und sehbehinderte Menschen ist der Workshop besonders geeignet.