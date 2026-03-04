Morseketten erstellen

© dpa
Osterferien in Berlin
Ostereier bemalen, einen Ausflug auf die Osterinsel machen oder einen Osterkranz selber backen? Die Hits für Kids an Ostern. mehr
© dpa
Im Technikmuseum lernen Kinder bei einem Workshop Morsecodes kennen und verwandeln ihre eigenen Namen in Morsezeichen. Der Workshop ist besonders für Kinder mit Sehbehinderung geeignet.
Kinder ab sechs Jahren lernen bei einem Workshop im Deutschen Technikmuseum Morsecodes und das Morsealphabet kennen. Buchstaben werden dabei in ein Signal umgewandelt, das aus drei Symbolen besteht und zwar einem kurzen Signal, einem langen Signal und einer Pause. Auch der eigene Name lässt sich in Morsezeichen verwandeln. Mit Holzperlen als Symbolen können die Teilnehmer:innen ihren Namen auf eine Kette fädeln. Ein Einstieg in den laufenden Workshop ist jederzeit möglich, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Ganze dauert etwa 30 Minuten. Der Zugang mit Rollstuhl ist möglich. Für blinde und sehbehinderte Menschen ist der Workshop besonders geeignet.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© dpa
Ostereier bemalen, einen Ausflug auf die Osterinsel machen oder einen Osterkranz selber backen? Die Hits für Kids an Ostern. mehr
© Syda Productions - stock.adobe.com
Die Dauerbrenner im Berliner Veranstaltungskalender für Kinder: Museen, Galerien und Institutionen bieten regelmäßige Veranstaltungen für die kleinsten Hauptstadtbewohnerinnen und Hauptstadtbewohner an. mehr