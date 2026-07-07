Die Logistik der Zukunft entdecken

Wird es in Zukunft selbstfahrende Fahrzeuge geben, die Waren liefern? Welche Rolle wird die Technologie dabei spielen und wie wird unser Alltag mit autonomen Fahrzeugen aussehen? Mit solchen Fragen befassen sich Familien und Kinder ab acht Jahren mit und ohne Beeinträchtigungen in einem Workshop im Futurium. Die Teilnehmer:innen interagieren mit Robotern, so genannten Ozobots und Lego WeDos. Dabei lernen sie auch, wie man diese programmiert und steuert. Die Teilnehmer:innen können auch eigene Ideen zur Mobilität umsetzen. Der Workshop findet im Drop-In-Format statt, dadurch ist ein Einstieg jederzeit möglich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Familien und Kinder mit Beeinträchtigungen können bei besonderen Zugangsbedürfnissen das Futurium kontaktieren.