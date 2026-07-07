Die Logistik der Zukunft entdecken

12. Juli 2026

Selbstfahrendes Auto

© dpa

Kinder mit und ohne Behinderungen beschäftigen sich in einem Workshop im Futurium mit der Mobilität der Zukunft. Dabei setzen sie auch ihre eigenen Ideen um.

Wird es in Zukunft selbstfahrende Fahrzeuge geben, die Waren liefern? Welche Rolle wird die Technologie dabei spielen und wie wird unser Alltag mit autonomen Fahrzeugen aussehen? Mit solchen Fragen befassen sich Familien und Kinder ab acht Jahren mit und ohne Beeinträchtigungen in einem Workshop im Futurium. Die Teilnehmer:innen interagieren mit Robotern, so genannten Ozobots und Lego WeDos. Dabei lernen sie auch, wie man diese programmiert und steuert. Die Teilnehmer:innen können auch eigene Ideen zur Mobilität umsetzen. Der Workshop findet im Drop-In-Format statt, dadurch ist ein Einstieg jederzeit möglich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Familien und Kinder mit Beeinträchtigungen können bei besonderen Zugangsbedürfnissen das Futurium kontaktieren.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Family Open Lab – Logistik der Zukunft
Location
Futurium
Beginn
12. Juli 2026 12:00 Uhr
Ende
12. Juli 2026 16:00 Uhr
Eintritt
kostenlos
Bei Fragen zur Zugänglichkeit und Barrierefreiheit
info@futurium.de
Infos zur Barrierefreiheit im Futurium
www.futurium.de

Futurium

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Adresse
Alexanderufer 2
10117 Berlin

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