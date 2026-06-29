Inklusiver Workshop im Futurium

Im Futurium befassen sich Familien und Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen damit, wie Bauernhöfe in Zukunft aussehen. Dabei geht es um Fragen wie: Werden Drohnen die Bodenwerte messen? Wird gentechnisch verändertes Saatgut eingesetzt? Was für eine Rolle spielt Künstliche Intelligenz? Die Teilnehmer:innen haben auch die Gelegenheit, eigene Zukunftspflanzen zu entwickeln und kreativ zu gestalten. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder ab acht Jahren. Der Workshop findet im Drop-In-Format statt, dadurch ist ein Einstieg jederzeit möglich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Familien und Kinder mit Beeinträchtigungen können bei besonderen Zugangsbedürfnissen das Futurium kontaktieren.