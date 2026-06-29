Inklusiver Workshop im Futurium

5. Juli 2026

Landwirtschaft

© dpa

Kinder mit und ohne Behinderungen beschäftigen sich in einem Workshop im Futurium mit der Zukunft der Landwirtschaft. Dabei spielt auch Künstliche Intelligenz eine Rolle.

Im Futurium befassen sich Familien und Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen damit, wie Bauernhöfe in Zukunft aussehen. Dabei geht es um Fragen wie: Werden Drohnen die Bodenwerte messen? Wird gentechnisch verändertes Saatgut eingesetzt? Was für eine Rolle spielt Künstliche Intelligenz? Die Teilnehmer:innen haben auch die Gelegenheit, eigene Zukunftspflanzen zu entwickeln und kreativ zu gestalten. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder ab acht Jahren. Der Workshop findet im Drop-In-Format statt, dadurch ist ein Einstieg jederzeit möglich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Familien und Kinder mit Beeinträchtigungen können bei besonderen Zugangsbedürfnissen das Futurium kontaktieren.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Family Open Lab – Smarte und nachhaltige Zukünfte der Landwirtschaft
Location
Futurium
Beginn
5. Juli 2026 12:00 Uhr
Ende
5. Juli 2026 16:00 Uhr
Eintritt
kostenlos
Infos zur Zugänglichkeit und Barrierefreiheit
info@futurium.de
Infos zur Barrierefreiheit im Futurium
www.futurium.de

Futurium

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Alexanderufer 2
10117 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Inklusion

© dpa

Inklusive Kinderveranstaltungen

In Berlin finden regelmäßig Veranstaltungen für Kinder mit und ohne Behinderung statt. Ob Sport, Musik oder basteln: Auf diesen Seiten erhalten Familien und Kinder mit Beeinträchtigungen Tipps für ihre Freizeitgestaltung.  mehr

Kinder Freibad

© dpa

Wochenend-Tipps für Kids

An diesem Wochenende möchten sich einige Berliner Kids sicherlich gerne dreiteilen: Die Hauptstadt bietet kleinen Berlinern wieder ein vielfältiges Programm.  mehr

Aktualisierung: 29. Juni 2026