Frauen in der Wissenschaft kennenlernen

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Freier Eintritt ins Museum für Kinder und Jugendliche
Die kulturelle Bildung junger Menschen steht auch und gerade in der Berliner Museumslandschaft im Fokus. Viele Museen gewähren daher Kindern und Jugendlichen freien Eintritt. mehr
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In den Bereichen Wissenschaft und Technik haben immer schon Frauen gearbeitet. Dennoch sind die Namen von Forscherinnen kaum bekannt. Anhand von Experimenten im Deutschen Technikmuseum erfahren Kinder, woran sie geforscht haben.
Familien und Kinder ab acht Jahren beschäftigen sich im Deutschen Technikmuseum mit der Arbeit von Frauen in der Wissenschaft. Sie lernen Wissenschaftlerinnen und Ingenieurinnen kennen. Anhand von Experimenten erfahren die Teilnehmer:innen, woran diese geforscht haben.
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Die kulturelle Bildung junger Menschen steht auch und gerade in der Berliner Museumslandschaft im Fokus. Viele Museen gewähren daher Kindern und Jugendlichen freien Eintritt. mehr
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In Berlin finden regelmäßig Veranstaltungen für Kinder mit und ohne Behinderung statt. Ob Sport, Musik oder basteln: Auf diesen Seiten erhalten Familien und Kinder mit Beeinträchtigungen Tipps für ihre Freizeitgestaltung. mehr