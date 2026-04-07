Mit GPS Ostereier finden

3. April 2026

© dpa

Wie ein GPS-Gerät funktioniert und wie man sich damit orientiert, erfahren Familien und Kinder bei einem Workshop im Deutschen Technikmuseum. Anschließend können sie beim Geocaching Verstecke mit Ostereiern finden.

Familien und Kinder ab acht Jahren lernen in einem Workshop im Deutschen Technikmuseum die Funktionsweise von GPS-Geräten kennen. Beim Geocaching können sie anschließend kleine Verstecke mit Ostereiern finden.

Auf einen Blick

Deutsches Technikmuseum Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen Zum Stadtplan Ende der Kartenansicht

Das könnte Sie auch interessieren

© dpa Ostern in Berlin Rummel, Ostermärkte und Osterferien: Die Hauptstadt bietet zahlreiche Veranstaltungen für Groß und Klein, um Ostern in Berlin zu einem großen Vergnügen für die ganze Familie zu machen. mehr