Mit GPS Ostereier finden

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Ostern in Berlin
Rummel, Ostermärkte und Osterferien: Die Hauptstadt bietet zahlreiche Veranstaltungen für Groß und Klein, um Ostern in Berlin zu einem großen Vergnügen für die ganze Familie zu machen. mehr
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Wie ein GPS-Gerät funktioniert und wie man sich damit orientiert, erfahren Familien und Kinder bei einem Workshop im Deutschen Technikmuseum. Anschließend können sie beim Geocaching Verstecke mit Ostereiern finden.
Familien und Kinder ab acht Jahren lernen in einem Workshop im Deutschen Technikmuseum die Funktionsweise von GPS-Geräten kennen. Beim Geocaching können sie anschließend kleine Verstecke mit Ostereiern finden.
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Das Museum als Kultur- und Lernort für Kinder. Viele Institutionen Berlins organisieren Mitmachausstellungen, Workshops und kindgerecht aufbereitete Projekte. mehr