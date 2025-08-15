Rabatz: das große Radio Tedddy-Familienfestival

13. und 14. September 2025

  • Kindertagsparty im Fez

    © Michael Lindner

Für das Rabatz-Festival verwandelt sich das FEZ-Berlin für zwei Tage in ein riesiges Open-Air Familienparadies mit Musik, Spiel und spannenden Mitmachaktionen.

Das Rabatz-Festival von Radio Teddy bringt im September Live-Musik, Spiel und Bewegung ins FEZ-Berlin. Die Moderatorinnen und Moderatoren führen zusammen durchs zweitägige Programm. Auf mehreren Bühnen treten Stars der Kindermusikszene auf, darunter Honigkuchenpferde, Anton, Frank & seine Freunde, 3Berlin und als besonderes Highlight der Cast von «Bibi & Tina – Die außerirdische Hitparade». Kinder können im Dino-Wald auf Entdeckungstour gehen, in Kreativwerkstätten basteln, sich auf Hüpfburgen austoben oder bei der Talentshow mitfiebern. Ein Höhepunkt ist die Bühnenpremiere des eigens komponierten Festival-Songs «Rabatz».

Auf einen Blick

Veranstaltung
Rabatz: das große Radio Tedddy-Familienfestival
Location
FEZ-Berlin
Öffnungszeiten
Samstag von 11 bis 19 Uhr, Sonntag von 11 bis 17 Uhr
Eintritt
kostenlos

FEZ-Berlin

Adresse
Straße zum FEZ 2
12459 Berlin

Aktualisierung: 15. August 2025