Familienführung: Alles über Anne

Die Ausstellung zeigt die Geschichte der NS-Zeit aus Sicht der Betroffenen und regt dazu an, sich mit dem Antisemitismus in der Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart auseinanderzusetzen. In der 60-minütigen Führung erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, weshalb das Tagebuch von Anne Frank so berühmt ist und weshalb ihre Gedanken auch für die heutige Zeit noch aktuell sind.