Nikolaus-Stiefel-Aktion in der Kurt-Tucholsky-Bibliothek

Der Nikolaus kommt aber nicht nur nach Hause, um die Stiefel zu füllen, sondern er kommt auch in die Kurt-Tucholsky-Bibliothek in Pankow. Kinder bis sechs Jahre können ihre geputzten Stiefel bis Mittwoch, den 4. Dezember, in der Bibliothek abgeben und am 6. Dezember zwischen 13 und 18 Uhr prall gefüllt wieder abholen.