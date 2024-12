Lateinamerikanische Musik für Familien

07. Dezember 2024

Am 07. Dezember 2024 findet in der Heinrich-Schulz-Bibliothek in Charlottenburg eine Begegnung mit lateinamerikanischer Musik statt.

Kinder ab vier Jahren und ihre Familien können dort gemeinsam musizieren und tanzen und dabei die Rhythmen und Melodien Lateinamerikas kennenlernen.



Die Veranstaltung ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung ist jedoch erforderlich.

