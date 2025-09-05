Computer mit Bananen steuern

Fernab von Maus und Tastatur lernen Kids ab acht Jahren, wie viele Gegenstände sich dazu eignen können, technische Geräte zu steuern. Flugs wird so aus einer Banane ein Controller und aus Obst ein Musikinstrument. Jedes Kind ist dazu eingeladen, eigene Gegenstände mitzubringen und diese bei dem Workshop auf ihre Leitfähigkeit zu testen und damit Computer zu steuern. Ihrer eigenen Kreativität folgend können die Kinder zahlreiche Möglichkeiten ausprobieren und neue, verrückte Wege erforschen.