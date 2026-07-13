Berlin geschichtet

25. Juli 2026

Berlin geschichtet

Symbolbild

© dpa

Im Workshop „Berlin geschichtet“ entdecken Kinder im Petri spielerisch die archäologischen Schichten der Hauptstadt und gestalten ihre eigene Stadtgeschichte als Collage.

Vom Mammutstoßzahn bis zum Flugzeugteil zeigt der Workshop, welche Spuren vergangener Zeiten unter Berlins Straßen verborgen liegen. Ausgewählte Fundstücke dienen als Vorlage für ein eigenes Schichtenmodell der Stadt. Die Teilnehmer:innen können dann aktuelle Orte und Gegenstände kreativ ergänzen und eine eigene Collage erstellen.

Auf einen Blick

Drop-in-Workshop
Berlin geschichtet
Location
Petri Berlin
Beginn
25. Juli 2026
Öffnungszeiten
14:15 bis 16:15 Uhr
Eintritt
kostenlos

Petri Berlin

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Adresse
Gertraudenstrasse 8
10178 Berlin

Verkehrsanbindungen

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