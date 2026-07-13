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Wochenend-Tipps für Kids
An diesem Wochenende möchten sich einige Berliner Kids sicherlich gerne dreiteilen: Die Hauptstadt bietet kleinen Berlinern wieder ein vielfältiges Programm. mehr
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Im Workshop „Berlin geschichtet“ entdecken Kinder im Petri spielerisch die archäologischen Schichten der Hauptstadt und gestalten ihre eigene Stadtgeschichte als Collage.
Vom Mammutstoßzahn bis zum Flugzeugteil zeigt der Workshop, welche Spuren vergangener Zeiten unter Berlins Straßen verborgen liegen. Ausgewählte Fundstücke dienen als Vorlage für ein eigenes Schichtenmodell der Stadt. Die Teilnehmer:innen können dann aktuelle Orte und Gegenstände kreativ ergänzen und eine eigene Collage erstellen.
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