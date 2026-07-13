Berlin geschichtet

Vom Mammutstoßzahn bis zum Flugzeugteil zeigt der Workshop, welche Spuren vergangener Zeiten unter Berlins Straßen verborgen liegen. Ausgewählte Fundstücke dienen als Vorlage für ein eigenes Schichtenmodell der Stadt. Die Teilnehmer:innen können dann aktuelle Orte und Gegenstände kreativ ergänzen und eine eigene Collage erstellen.