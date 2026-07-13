Geolino Kinderfestival

25. Juli 2026

Kinderfestival Gärten der Welt

Symbolbild

© dpa

Geolino feiert in den Gärten der Welt den 30. Geburtstag des Magazins mit Musik, Mitmachaktionen und einem bunten Familienprogramm.

Unter dem Motto „Gute Musik für eine bessere Welt“ stehen Konzerte von Leony, Volker Rosin, Senta, Nilsen, Pappalapapp sowie „Bibi & Tina – Das Musical“ auf dem Programm. Die Besucher:innen können sich außerdem auf Walking Acts, Bastelstationen, Kinderschminken und weitere Mitmachaktionen sorgen für Unterhaltung. Durch das Festival führt die Kika-Moderatorin Jessica Schöne.

Auf einen Blick

Event
Geolino Familienfestival
Location
Gärten der Welt
Beginn
25. Juli 2026
Öffnungszeiten
15 bis 18 Uhr
Eintritt
30 Euro
Programm
www.gaertenderwelt.de

Gärten der Welt

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Adresse
Eisenacher Straße 99
12685 Berlin

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