Geolino Kinderfestival

Unter dem Motto „Gute Musik für eine bessere Welt“ stehen Konzerte von Leony, Volker Rosin, Senta, Nilsen, Pappalapapp sowie „Bibi & Tina – Das Musical“ auf dem Programm. Die Besucher:innen können sich außerdem auf Walking Acts, Bastelstationen, Kinderschminken und weitere Mitmachaktionen sorgen für Unterhaltung. Durch das Festival führt die Kika-Moderatorin Jessica Schöne.