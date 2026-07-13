Geolino Kinderfestival

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Wochenend-Tipps für Kids
An diesem Wochenende möchten sich einige Berliner Kids sicherlich gerne dreiteilen: Die Hauptstadt bietet kleinen Berlinern wieder ein vielfältiges Programm. mehr
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Geolino feiert in den Gärten der Welt den 30. Geburtstag des Magazins mit Musik, Mitmachaktionen und einem bunten Familienprogramm.
Unter dem Motto „Gute Musik für eine bessere Welt“ stehen Konzerte von Leony, Volker Rosin, Senta, Nilsen, Pappalapapp sowie „Bibi & Tina – Das Musical“ auf dem Programm. Die Besucher:innen können sich außerdem auf Walking Acts, Bastelstationen, Kinderschminken und weitere Mitmachaktionen sorgen für Unterhaltung. Durch das Festival führt die Kika-Moderatorin Jessica Schöne.
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An diesem Wochenende möchten sich einige Berliner Kids sicherlich gerne dreiteilen: Die Hauptstadt bietet kleinen Berlinern wieder ein vielfältiges Programm. mehr
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Das Treptower Parkfest lockt mit einem bunten Programm aus Live-Musik, kulinarischen Angeboten und Mitmachaktionen für Groß und Klein in den Treptower Park. mehr