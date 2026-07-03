Künstlerische Bären-Experimente

Familien und Kinder lernen in einem Workshop im Werkbundarchiv die unterschiedlichen Erscheinungsformen von Bären kennen. In der Ausstellung „Gestalten für Berlin“ können sie viele Plakate entdecken, darunter auch einen Berlinale-Bären von Claudia Schramke. Obwohl die Bären nur aus Strichen, Punkten oder abgesetzten Flächen bestehen, sind sie erkennbar. Anschließend gestalten die Teilnehmer:innen in grafischen Experimenten, Zufallstechniken oder mit Schablone und Farbe ihre eigenen Bären. Eine Anmeldung für den Workshop ist erforderlich.