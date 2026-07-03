Künstlerische Bären-Experimente

11. Juli 2026

Berlinale-Bären

© dpa

Im Werkbundarchiv befassen sich Kinder mit Bären in der Kunst. Dabei setzen sie mittels unterschiedlicher Techniken auch ihre eigenen Ideen um.

Familien und Kinder lernen in einem Workshop im Werkbundarchiv die unterschiedlichen Erscheinungsformen von Bären kennen. In der Ausstellung „Gestalten für Berlin“ können sie viele Plakate entdecken, darunter auch einen Berlinale-Bären von Claudia Schramke. Obwohl die Bären nur aus Strichen, Punkten oder abgesetzten Flächen bestehen, sind sie erkennbar. Anschließend gestalten die Teilnehmer:innen in grafischen Experimenten, Zufallstechniken oder mit Schablone und Farbe ihre eigenen Bären. Eine Anmeldung für den Workshop ist erforderlich.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Bären für alle! Gestaltungsexperimente auf Papier
Location
Werkbundarchiv - Museum der Dinge
Beginn
11. Juli 2026 14:00 Uhr
Ende
11. Juli 2026 17:00 Uhr
Eintritt
kostenlos
Infos und Anmeldung
https://museumderdinge.de

Werkbundarchiv - Museum der Dinge

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Adresse
Leipziger Straße 54
10117 Berlin

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