Künstlerische Bären-Experimente

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Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
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Im Werkbundarchiv befassen sich Kinder mit Bären in der Kunst. Dabei setzen sie mittels unterschiedlicher Techniken auch ihre eigenen Ideen um.
Familien und Kinder lernen in einem Workshop im Werkbundarchiv die unterschiedlichen Erscheinungsformen von Bären kennen. In der Ausstellung „Gestalten für Berlin“ können sie viele Plakate entdecken, darunter auch einen Berlinale-Bären von Claudia Schramke. Obwohl die Bären nur aus Strichen, Punkten oder abgesetzten Flächen bestehen, sind sie erkennbar. Anschließend gestalten die Teilnehmer:innen in grafischen Experimenten, Zufallstechniken oder mit Schablone und Farbe ihre eigenen Bären. Eine Anmeldung für den Workshop ist erforderlich.
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Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
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In Berlin finden regelmäßig Veranstaltungen für Kinder mit und ohne Behinderung statt. Ob Sport, Musik oder basteln: Auf diesen Seiten erhalten Familien und Kinder mit Beeinträchtigungen Tipps für ihre Freizeitgestaltung. mehr