XJazz - Festival Berlin

Das Festival XJazz ist mit 80 Acts das größte Jazzfestival Berlins und möchte mit innovativen Künstlern die Stilgrenzen überschreiten.

XJazz präsentiert die Berliner Musikszene

Der Fokus des Festivals ist auf die aktuelle Berliner Szene gelegt. Dabei werden vor allem in Berlin lebende und arbeitende Künstler in einmaligen Konstellationen zu erleben sein. Geplant sind im Jahr 2023 wieder über 70 Konzerte in verschiedenen Locations.