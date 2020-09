In allen Städten und Dörfern Deutschlands sind die Bürger mit der Initiative «3. Oktober - Deutschland singt» dazu aufgerufen, am Tag der Deutschen Einheit gemeinsam 10 Lieder zu singen.

Da große Feierlichkeiten in diesem vom Coronavirus geprägten Jahr nicht stattfinden können, ist jeder dazu eingeladen, mit Abstand und unter Einhaltung der Hygieneregeln vom eigenen Balkon oder der Straße aus ab 19 Uhr mit einzustimmen.



Gesungen werden unter anderem die Klassiker «Die Gedanken sind frei», «Amazing Grace», «We Shall Overcome», «Wind of Change», «Der Mond ist aufgegangen» und die Europahymne.