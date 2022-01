Open House im Silent Green

Mit einem Wintermarkt und einem vielfältigen Kulturangebot lädt das Silent Green Nachbarn und Berliner zu gemütlichen Stunden in vorweihnachtlicher Stimmung.

Der Wintermarkt findet im Freien und in den Innenräumen statt. Wer Geschenkideen sucht oder weihnachtliche Leckereien naschen möchte, wird bei den verschiedenen Ständen sicherlich fündig. Feuerschalen sorgen für Wärme und Gemütlichkeit.

Kino, Workshops, Führungen, Konzerte und mehr

Jeden Tag wird eine historische Führung über das Gelände angeboten, bei welcher Besucher in die Geschichte des ehemaligen Krematoriums eintauchen können.



Das Kino Arsenal präsentiert während des Wochenendes ein Kinderprogramm mit zusätzlichen Workshops. Kinder ab sechs können etwa lernen, wie Stummfilme vertont werden und eine Begleitmusik für den Klassiker «Big Business» mit Laurel und Hardy komponieren.



Weiteres Highlight sind die Konzerte in der Betonhalle am Samstag ab 18 Uhr. Auf dem Programm stehen DJ-Sets einiger Mieterinnen und Mieter im Silent Green sowie Live-Konzerte ehemaliger Stipendiatinnen und Stipendiaten des Musicboard Berlin.