Mit «Between Us» möchte das Tatwerk Theater den Künstlern wieder die Interaktion mit dem Publikum ermöglichen.

In sechs Livestream-Session können die Zuschauer mittels Echtzeit-Chats in Kontakt mit den Künstlern aufzunehmen. Im Anschluss an jede Performance ist darüber hinaus eine Videokonferenz zum Austausch geplant. Das Experiment soll Prozesse zur Sensibilisierung für die Formate und die künstlerische Sprache der zeitgenössischen darstellenden Künste im Allgemeinen öffnen.