Japanese Valentine

Das Online-Event von Moij Momente und Japanese Moments feiert den japanischen Valentinstag mit seinen Traditionen, seinen Genüssen und jeder Menge Liebe.

Teilnehmer erfahren, wie der japanische Valentinstag gefeiert wird, was Paare gemeinsam unternehmen und welche Spezialitäten an diesem Tag besonders beliebt sind. In Workshops wird gezeigt, wie man Origami und Furoshoki (japanische Geschenktücher) faltet. Außerdem gibt es Koch-, Schmink- und Kalligraphiekurse, bei denen Verliebte noch tiefer in die vielfältige Kultur Japans eintauchen können.