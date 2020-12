Adventlicher Garten in den Späth'schen Baumschulen

Weihnachtsbaum-Kauf mit Weihnachtsstimmung: Kann in den Späth'schen Baumschulen auch kein Weihnachtsmarkt stattfinden, fehlt es dort dennoch nicht an weihnachtlicher Stimmung.

In der Adventszeit wird der historische Hof des Baumschulengeländes zum adventlichen Garten. Besucher können den festlich geschmückten Tannenbaum bestaunen, Geschenkideen im Kräuter-Winter-Garten und im Hofladen entdecken und ihren eigenen Weihnachtsbaum aussuchen. Auch ein kleiner Spaziergang durch den Skulpturengarten mit stimmungsvollem Lichterglanz lohnt sich.

Trotz Corona-Einschränkungen zeigt sich die Hauptstadt zum Jahresende von ihrer märchenhaften Seite: Glühwein to go, dezentrale Weihnachtsmärkte, Livestreams und mehr

