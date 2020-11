KonzertZuHaus: Konzerthausorchester Berlin mit Víkingur Ólafsson

Unter der Leitung von Chefdirigent Christoph Eschenbach führt das Konzerthausorchester gemeinsam mit Pianisten Víkingur Ólafsson das Klavierkonzert A-Dur KV 488 von Mozart auf.

Das aufgezeichnete Konzert wird am 12. November kostenlos gestreamt. Besonderes Highlight ist die vierhändige Zugabe von Christoph Eschenbach und Víkingur Ólafsson.



Der ehemalige Artist in Residence des Konzertahuses Víkingur Ólafsson zu dem Konzert: «Es ist mir eine ganz große Freude gewesen, ans Konzerthaus Berlin zurückzukehren, um mit dem Konzerthausorchester und Christoph Eschenbach dieses Mozart-Konzert aufzunehmen, das er selbst viele Male so berührend interpretiert hat.»