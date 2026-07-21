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Botanische Nacht

Termin noch nicht bekannt

Botanische Nacht

Zu dem Sommernachts-Fest wird ein reiches Programm mit Führungen, musikalischen Darbietungen und kulinarischen Angeboten geboten.

© dpa

Der Botanische Garten Berlin-Dahlem öffnet einmal jährlich im Sommer für ein besonderes Erlebnis seine Tore: die Botanische Nacht.

Zur Botanischen Nacht erstrahlen die botanischen Pfade im Lichterglanz. Im Jahr 2026 sind die Gartenanlagen während der Botanischen Nacht wieder in acht Naturwelten unterteilt: Die Gebiete des verwunschenen Landes Botania.

Licht, Klang und künstlerische Darbietungen

Jede dieser Themenwelten ist mit einer eigenen Identität aus Licht, Musik, Attraktionen und kulinarischen Köstlichkeiten ausgestattet. So warten im Wald der Freude kichernde Hecken und gutgelaunte Bäume auf Besucher. Wer ausgelassenes Freiheitsgefühl schätzt wird auf den wirbelnden Wiesen seinen Spaß haben. Die stummen Berge bieten hierzu einen magischen Kontrast. Wer das Idyll der Illusionen betritt, muss sich auf mysteriöse und fabelhafte Sinnestäuschungen einstellen. Regelrecht märchenhaft wird es im Hain der Hoffnung, welcher von leuchtenden Wesen voller Anmut und Erhabenheit bewohnt wird. Im Funkeltal glitzern die Elemente und sogar die Bäume um die Wette. Der Dunkelwald ist hingegen Heimat von besonders alten und düsteren Kreaturen.

Auf einen Blick

Festival
Botanische Nacht
Termin
Noch nicht bekannt
Location
Botanischer Garten
Eintritt
Noch nicht bekannt

Botanischer Garten Berlin

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Adresse
Königin-Luise Straße 6
14195 Berlin

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