Botanische Nacht

Jede dieser Themenwelten ist mit einer eigenen Identität aus Licht, Musik, Attraktionen und kulinarischen Köstlichkeiten ausgestattet. So warten im Wald der Freude kichernde Hecken und gutgelaunte Bäume auf Besucher. Wer ausgelassenes Freiheitsgefühl schätzt wird auf den wirbelnden Wiesen seinen Spaß haben. Die stummen Berge bieten hierzu einen magischen Kontrast. Wer das Idyll der Illusionen betritt, muss sich auf mysteriöse und fabelhafte Sinnestäuschungen einstellen. Regelrecht märchenhaft wird es im Hain der Hoffnung, welcher von leuchtenden Wesen voller Anmut und Erhabenheit bewohnt wird. Im Funkeltal glitzern die Elemente und sogar die Bäume um die Wette. Der Dunkelwald ist hingegen Heimat von besonders alten und düsteren Kreaturen.