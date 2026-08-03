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Sommerfest: 20 Jahre Liebermann-Villa am Wannsee

25. Juli 2026

Liebermann Villa

Blick vom Garten auf die Blumenterrasse der Liebermann-Villa

© sevens[+]maltry, Potsdam

Die Liebermann Villa am Wannsee feiert ihr 20-jähriges Bestehen als Museum mit einem bunten Sommerfest.

Vor 20 Jahren öffnete die Liebermann Villa am Wannsee erstmals als Museum ihre Türen. Das einstige Sommerhaus des Malers Max Liebermann und seiner Familie hat sich seitdem zu einem bedeutenden Ort für Kunst, Geschichte und Erinnerung entwickelt. Das Sommerfest zum 20-jährigen Jubiläum lädt mit Sonderführungen, Workshops und Live-Musik zum Feiern ein. Den Abschluss bildet ein DJ Set des Duos Flying Sounds.

Auf einen Blick

Jubiläum
20 Jahre Liebermann-Villa am Wannsee
Location
Liebermann-Villa am Wannsee
Beginn
25. Juli 2026
Öffnungszeiten
11 bis 22 Uhr
Eintritt
12 Euro, ermäßigt 6 Euro, kostenlos für Kinder unter 18 Jahren
Programm
liebermann-villa.de

Liebermann-Villa am Wannsee

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Adresse
Colomierstraße 3
14109 Berlin

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