Sommerfest: 20 Jahre Liebermann-Villa am Wannsee

Vor 20 Jahren öffnete die Liebermann Villa am Wannsee erstmals als Museum ihre Türen. Das einstige Sommerhaus des Malers Max Liebermann und seiner Familie hat sich seitdem zu einem bedeutenden Ort für Kunst, Geschichte und Erinnerung entwickelt. Das Sommerfest zum 20-jährigen Jubiläum lädt mit Sonderführungen, Workshops und Live-Musik zum Feiern ein. Den Abschluss bildet ein DJ Set des Duos Flying Sounds.