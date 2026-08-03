Sommerfest: 20 Jahre Liebermann-Villa am Wannsee

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Wochenend-Tipps: Endlich Wochenende in Berlin!
Die Wochenend-Tipps von Berlin.de - das Original: Das Berlin-Programm für das Wochenende vom 7. bis 9. August 2026 in der Hauptstadt. mehr
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Die Liebermann Villa am Wannsee feiert ihr 20-jähriges Bestehen als Museum mit einem bunten Sommerfest.
Vor 20 Jahren öffnete die Liebermann Villa am Wannsee erstmals als Museum ihre Türen. Das einstige Sommerhaus des Malers Max Liebermann und seiner Familie hat sich seitdem zu einem bedeutenden Ort für Kunst, Geschichte und Erinnerung entwickelt. Das Sommerfest zum 20-jährigen Jubiläum lädt mit Sonderführungen, Workshops und Live-Musik zum Feiern ein. Den Abschluss bildet ein DJ Set des Duos Flying Sounds.
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Die Berlin-Eventvorschau für August 2026. Pop-Kultur, Zug der Liebe, Tanz im August, Tag der offenen Tür der Bundesregierung und vieles mehr