75 Jahre Goethe-Institut

Anlässlich seines 75-jährigen Jubiläums lädt das Goethe-Institut unter dem Motto „Wir feiern Sprache“ zu einem großen Sprachfest ein. Auf dem Programm stehen Diskussionen, Konzerte, Workshops und künstlerische Beiträge, die sich mit Sprache und kulturellem Austausch beschäftigen. Vor Ort gibt es Essensstände mit verschiedenen Leckereien, unter anderem können die Besucher:innen persische Bowls, französische Croques oder italienisches Eis genießen.