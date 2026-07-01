75 Jahre Goethe-Institut

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Wochenend-Tipps: Endlich Wochenende in Berlin!
Die Wochenend-Tipps von Berlin.de - das Original: Das Berlin-Programm für das Wochenende vom 3. bis 5. Juli 2026 in der Hauptstadt. mehr
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Zum 75 jährigen Jubiläum feiert das Goethe Institut mit einem großen Sprachfest die Vielfalt der Sprache.
Anlässlich seines 75-jährigen Jubiläums lädt das Goethe-Institut unter dem Motto „Wir feiern Sprache“ zu einem großen Sprachfest ein. Auf dem Programm stehen Diskussionen, Konzerte, Workshops und künstlerische Beiträge, die sich mit Sprache und kulturellem Austausch beschäftigen. Vor Ort gibt es Essensstände mit verschiedenen Leckereien, unter anderem können die Besucher:innen persische Bowls, französische Croques oder italienisches Eis genießen.
Gäste können mit Autor:innen, Wissenschaftler:innen und Künstler:innen ins Gespräch kommen, an interaktiven Formaten teilnehmen und neue Perspektiven auf das Sprachenlernen entdecken. Mit dabei sind unter anderem Evgenia Gostrer, Imad Al Suliman, Kefah Ali Deeb, Olga Grjasnowa, Roland Kaehlbrandt, M. Tuan Nguyen und Yoko Tawada. Ergänzt wird das Fest durch Musik, Improvisationstheater sowie vielfältige Mitmachangebote für alle Altersgruppen.
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Kulturgenuss in Berlin muss nicht teuer sein. Viele Events und Ausstellungen sind gratis. Eine Übersicht aktueller Veranstaltungen mit freiem Eintritt finden Sie hier. mehr