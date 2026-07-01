75 Jahre Goethe-Institut

27. Juni 2026

75 Jahre Goethe-Institut

© Berhard Ludewig

Zum 75 jährigen Jubiläum feiert das Goethe Institut mit einem großen Sprachfest die Vielfalt der Sprache.

Anlässlich seines 75-jährigen Jubiläums lädt das Goethe-Institut unter dem Motto „Wir feiern Sprache“ zu einem großen Sprachfest ein. Auf dem Programm stehen Diskussionen, Konzerte, Workshops und künstlerische Beiträge, die sich mit Sprache und kulturellem Austausch beschäftigen. Vor Ort gibt es Essensstände mit verschiedenen Leckereien, unter anderem können die Besucher:innen persische Bowls, französische Croques oder italienisches Eis genießen.

75 Jahre Goethe-Institut: Programm

Gäste können mit Autor:innen, Wissenschaftler:innen und Künstler:innen ins Gespräch kommen, an interaktiven Formaten teilnehmen und neue Perspektiven auf das Sprachenlernen entdecken. Mit dabei sind unter anderem Evgenia Gostrer, Imad Al Suliman, Kefah Ali Deeb, Olga Grjasnowa, Roland Kaehlbrandt, M. Tuan Nguyen und Yoko Tawada. Ergänzt wird das Fest durch Musik, Improvisationstheater sowie vielfältige Mitmachangebote für alle Altersgruppen.

Auf einen Blick

Jubiläum
75 Jahre Goethe-Institut
Location
Goethe-Institut Berlin
Beginn
27. Juni 2026
Öffnungszeiten
13 bis 21 Uhr
Eintritt
kostenlos
Programm
www.goethe.de

Goethe-Institut Berlin

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Adresse
Neue Schönhauser Straße 20
10178 Berlin

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Eintritt frei

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